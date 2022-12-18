Власти Перми отозвали проект о льготах на парковку для сотрудников оборонных предприятий

Фото: архив КП.

Мэрия Перми планировала вынести проект об освобождении сотрудников оборонных предприятий от платы за парковку. Это позволило бы создать сотрудникам предприятий оборонно-промышленного комплекса более комфортные условия работы. Проект о льготах на парковку должны были рассматривать на декабрьском заседании Пермской думы.

- Документ был отозван для дополнительной проработки, - сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу мэрии Перми.

Считается, что инициативу об освобождении от платы за парковку лоббируют в «Пермской научно-производственной приборостроительной компании», это предприятие единственное попадает в зону платной парковки.

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