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НовостиОбщество18 декабря 2022 14:31

Власти начали искать подрядчика для реконструкции части улицы Карпинского

Стоимость работ составляет 2,1 миллиарда рублей
Алена ОВЧИННИКОВА
Реконструкция должна пройти на участке от улицы Мира до шоссе Космонавтов.

Реконструкция должна пройти на участке от улицы Мира до шоссе Космонавтов.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На портале госзакупок объявлен аукцион по поиску подрядчика для реконструкции в Перми участка улицы Карпинского. Судя по документации, реконструкция должна пройти на участке от улицы Мира до шоссе Космонавтов.

По проекту здесь должна пройти шестиполосная дорога с путями для электротранспорта, а через железнодорожные пути устроен путепровод. Работы должны начаться 1 мая 2023 года, а завершиться 31 марта 2026-го.

Реконструкцию будет финансировать региональный бюджет. Начальная цена контракта — 2,1 млрд руб. Заявки принимаются до 17 января. Подведение итогов запланировано на 20 января 2023 года.

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