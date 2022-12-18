Власти начали искать подрядчика для реконструкции части улицы Карпинского

Реконструкция должна пройти на участке от улицы Мира до шоссе Космонавтов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На портале госзакупок объявлен аукцион по поиску подрядчика для реконструкции в Перми участка улицы Карпинского. Судя по документации, реконструкция должна пройти на участке от улицы Мира до шоссе Космонавтов.

По проекту здесь должна пройти шестиполосная дорога с путями для электротранспорта, а через железнодорожные пути устроен путепровод. Работы должны начаться 1 мая 2023 года, а завершиться 31 марта 2026-го.

Реконструкцию будет финансировать региональный бюджет. Начальная цена контракта — 2,1 млрд руб. Заявки принимаются до 17 января. Подведение итогов запланировано на 20 января 2023 года.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru