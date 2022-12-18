Пермские автомобилисты построились в новогодний снеговик

Фото: паблик ВК «Мой город Пермь».

Пермские автолюбители составили из своих автомобилей новогоднего снеговика. Флешмоб прошел в субботу, 17 декабря у ТЦ «Карусель» на шоссе Космонавтов. Участие в нем приняли около 100 автолюбителей. Результат новогодней идеи опубликовали в паблике «Мой город Пермь».

«Классно, креативные пермяки!», «Ребята всем старались поднять новогодние настроение», «Милый снеговик получился», - тут же начали комментировать пользователи соцсетей.

Напомним, это уже не первый раз, когда пермские автолюбители выстраиваются в различные фигуры. Однажды перед наступающим Новым годом они построились в елку, а еще через год – выстроили из своих авто шагающего медведя со снежинками.

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