Рейс из Москвы в Пермь задерживается

А в Перми снегопады начнутся в районе 14 часов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Электронное он-лайн табло пермского аэропорта «Большое Савино» сообщает о задержке рейса СУ 1200 авиакомпании Аэрофлот из столичного аэропорта Шереметьево. В Пермь самолет должен был прибыть в 12.40, но прилетит позже.

Причиной задержки стал сильнейший снегопад, который обрушился ночью на столицу. На дорогах Москвы гололед и снежные заносы. Фуры буксуют и создают пробки. Коммунальные службы работают в усиленном режиме.

На данный момент известно о десятках задержанных рейсов из столичных аэропортов, часть из них были отменены.

По прогнозам синоптиков сильный снегопад скоро пройдет в Перми и Пермском крае. Начнется он днем в воскресенье, 18 декабря и закончится к ночи.

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