Пермяков приглашают на «Праздник снежных фонарей»

Фото: группа ВК «Праздник снежных фонарей».

Пермяков приглашают принять участие «Празднике снежных фонарей». Мероприятие пройдет 21 декабря в долинах малых рек.

- Каждый житель города сможет слепить светящиеся снежные фонари и украсить ими долины малых рек, - рассказали в управлении по экологии и природопользованию администрации Перми.

Впервые такое мероприятие состоялось в городе в 2017 году в долине реки Уинки. За пять лет традиция так понравилась пермякам, что проводится сейчас в нескольких речных долинах города.

- Долины малых рек превращаются зимой в настоящую сказку! – считают организаторы. - Можно гулять неспешно по заснеженным тропам, вдыхая свежий морозный воздух. Чтобы попасть в сказку, совсем не обязательно ехать далеко за город. Нужно всего лишь спуститься к ближайшей малой реке.

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ:

«Праздник снежных фонарей» пройдет в 18.00 на речке Уинке в Саду соловьев, возле места отдыха «Золотые пески» (улица Подлесная), на речке Данилиха (улица Серебрянский проезд, 19), в Кировском районе на улице Кировоградской, 70/1 (справа от водонапорной башни). В 17.00 мероприятие состоится на реке Малая Язовая (улица Целинная, 29б). Кроме того, любой желающий может выбрать ближайшую локацию и присоединиться к празднику самостоятельно.

С информацией о мероприятии и инструкцией по лепке «снежных фонарей» можно ознакомиться в группе «Праздник снежных фонарей» «ВКонтакте».

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