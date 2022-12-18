В Пермском крае в пожаре погиб мужчина

Пожарные отстояли от огня дом и сейчас выясняют причины возгорания. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пожар, в результате которого погиб житель Александровска, случился утром в субботу, 17 декабря. Около восьми часов утра загорелся частный жилой дом на улице Октябрьская.

- Сообщение в дежурную часть поступило в 07.48, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. - К месту возникновения пожара выехали восемь человек личного состава и две единицы техники. По прибытии первых пожарных подразделений было установлено, что горение происходило внутри частного дома, площадь пожара составляла 4 квадратных метра. Ликвидировать горение удалось в 08.03.

Внутри дома был обнаружен погибший мужчина. Наиболее вероятной причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем при курении.

Сейчас сотрудники надзорной деятельности проводят проверку и устанавливают обстоятельства и точную причину пожара.

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