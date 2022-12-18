Синоптики уточнили, что сильный снегопад в Пермском крае начнется днем в воскресенье

Прирост снежного покрова в Перми составит более 10 см. Фото: Евгения ГУСЕВА

Пермские синоптики, обещавшие сильные снегопады в воскресенье, 18 декабря, уточнили прогноз погоды.

- В ночь на субботу на европейскую территорию России вышел юго-западный циклон, центр которого сейчас находится южнее Москвы, - сообщает ГИС-Центр ПГНИУ. - Циклон принес очень сильные осадки: на юге Московской области выпало до 20 мм снега за 12 часов.

В Пермском крае сильный снегопад начнется днем в воскресенье. Циклон приблизится к Перми примерно в 14.00, а на юго-западе – на пару часов раньше. Поэтому во второй половине дня ожидается очень сильный снегопад с интенсивностью около 2 мм/ч и снижением дальности видимости до 500 м.

К ночи осадки прекратятся. В Перми до 23.00 выпадет 12-14 мм, на юго-западе края до 15-17 мм. Прирост снежного покрова в Перми составит более 10 см.

Температура воздуха будет постепенно повышаться и ночью достигнет отметок 0…+1 градусов. Благодаря оттепели такой сложной ситуации на дорогах, как во время снегопада неделю назад, не ожидается.

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