Команда DS Crew из Перми вышла в финал шоу «Новые танцы» на ТНТ

Фото: группа ВК DS_crew_official

«Вы завладели нашими сердцами», «Вы пушечные», «Таких больше просто нет», - пишут восторженные поклонники пермской команды DS Crew.

Ребята из Перми вновь сорвали куш, пойдя в финал шоу «Новые танцы» на ТНТ. В жюри этого выпуска были Мигель, Владимир Варнава и, впервые, телеведущая Ида Галич.

Свой танец пермяки придумали под песню Happy Nation от группы Ace Of Base. На этот раз обошлось без черных очков, зато юмора и фишек в танце пермяков было хоть отбавляй.

Выбор у жюри был сложный. Все участники баттла были крутые, сильные и уверенные, но пермяки оказались лучшими. Поздравляем наших ребят.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Перми прошел арт-фестиваль «Шум», на котором выступил популярный танцевальный коллектив DS CREW

Там были представлены разные направления молодежного искусства (Подробнее...)