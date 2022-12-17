В Перми священника отправили в СИЗО

Священнослужитель взят под стражу в зале суда. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Перми священнослужитель стал фигурантом уголовного дела. В Свердловский районный суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения священнослужителю.

Сообщается, что его обвиняют в краже на сумму более одного миллиона рублей. Суд рассмотрел дело и взял его под стражу. Очевидно, что расследование уголовного дело продолжается, затем будет передано в суд для рассмотрения по существу.

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