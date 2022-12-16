Клиентам «Т Плюс» в Пермском крае доставлен рекомендуемый платеж за тепло и горячую воду

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Клиентам «Т Плюс» в Перми, Березниках, Краснокамске и Чайковском доставлен рекомендуемый платеж* за отопление и горячее водоснабжение. Если провести его оплату до 31 декабря, оплатить квитанцию за ноябрь и не иметь просроченной задолженности, то можно стать участником акции «В Новый год без долгов!» и выиграть подарки. Тем, кто погасит долги до конца года, будут списаны накопившиеся пени**.

Победителями акции «В Новый год без долгов!» за пять лет ее проведения уже стали несколько тысяч добросовестных клиентов во всех регионах присутствия компании. Среди добросовестных плательщиков будут разыграны сертификаты в крупнейшие торговые сети региона. Подробную информацию об акции можно узнать на официальном сайте филиала perm.esplus.ru.

Акция проходит для клиентов Пермского филиала «Т Плюс» в Перми, Березниках, Краснокамске, Лысьве, Чайковском. Одно из обязательных условий участия — оплата тепла и горячей воды по квитанциям, выставленным расчетно-кассовыми центрами ОАО «КРЦ-Прикамье», ВЦ «Инкомус» и ПАО «Пермэнергосбыт».

«Задолженность физических лиц за тепло в Пермском крае на сегодняшний день превышает 2,5 млрд руб. Эти средства могут быть направлены на повышение качества теплоснабжения жителей, на развитие систем энергоснабжения новых производств. Поэтому мы призываем всех погасить задолженность до конца года и присоединиться к тем, кто встречает Новый год без долгов!», — подчеркивает директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Евсей Петров.