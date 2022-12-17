В Пермском крае 23-летний водитель погиб в ДТП

В автоаварии погиб водитель иномарки. Фото: Кадр видео ГИБДД по Пермскому краю.

Смертельное ДТП произошло 17 декабря около 15.20 на автодороге Кукуштан-Чайковский. По информации ГИБДД по Пермскому краю, со стороны Чайковского в сторону Кукуштана ехал автомобиль «Мицубиси Лансер». За рулем был водитель 1999 года рождения.

- По предварительной информации, он выехал на полосу встречного движения, не убедился в безопасности маневра и врезался в грузовик «Вольво».

Мужчина погиб на месте ДТП. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Инспекторы просят водителей быть внимательнее на дороге, не нарушать правил дорожного движения.

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