На Перми-2 пройти к поезду можно будет только через вокзал

Дополнительные меры безопасности начнут действовать с 30 декабря. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Перми с 30 декабря попасть к пассажирским платформам можно будет только через здание вокзала. Об этом сообщается в социальной сети АО «Пермская пригородная компания».

Пройти к поезду или электричке можно будет только через пункт досмотра ручной клади и багажа. Тоннели для прохода также будут закрыты. Для выхода в город досмотр не потребуется.

В компании просят пассажиров с пониманием относиться к предпринимаемым мерам безопасности и приезжать на вокзал с запасом во времени.

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