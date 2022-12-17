Баскетболисты «Пармы» обыграли соперников из Казахстана

"Парма" обыграла "Астану". Фото: vk.com/parmabasket

Баскетбольный клуб «Парма» у себя дома одержал победу над гостями из Казахстана. Команда «Астана» оказала серьезное сопротивление, было отмечено несколько жестких моментов.

Игра закончилась со счетом - 94:74. Сегодняшний матч – последняя домашняя игра «Прамы» в этом году. Следующая игра запланирована на выезде 22 декабря с «Локомотивом».

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