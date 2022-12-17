Четырех пермяков наградили за спасение жизни пациентов с онкологией

Пермяки помогли спасти больных лейкозом. Фото: Минздрав Пермского края.

В Перми наградили четырех доноров за спасение жизни людей с онкологией. Они сдали кровь и были включены в регистр доноров костного мозга при НИИ Горбачевой в Санкт-Петербурге. Их данные подошли для пациентов с онкозаболеваниями и пермяки согласились стать донорами. Об этом рассказали в Минздраве Пермского края.

Жители Прикамья стали донорами костного мозга для больных лейкозом. Как говорят врачи, это последний шанс на выздоровление для детей и взрослых с лейкозом, когда другие виды терапии бессильны.

Пермяков наградили медалями «За содействие донорскому движению» совместно с авторами проекта «Донорство ума», благотворительным фондом «Дедморозим».

Как стать донором, можно узнать на сайте «Дедморозим». Задать вопросы можно также по телефону горячей линии 7(342) 270-08-70.

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