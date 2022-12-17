Сбербанк наградил агентства недвижимости Пермского края – лидеров по ипотечным и неипотечным сделкам с использованием Дом Клик

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В Перми состоялась бизнес-встреча для представителей региональных агентств недвижимости. Организатором мероприятия выступил Сбербанк.

Собравшиеся обсудили проблемы и острые вопросы в сфере покупки-продажи недвижимости в текущих условиях, а также делились лучшими практиками, мнениями и идеями.

В рамках конференции были награждены ведущие агентства недвижимости – лидеры по ипотечным и неипотечным сделкам с использованием Дом Клик.

Анна Салеева, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

«Покупка жилья – серьезный шаг в жизни каждого человека. Именно в этот важный момент люди остро нуждаются в помощи и поддержке специалистов в этой сфере. Совместно с нашими партнерами – агентствами недвижимости Пермского края мы готовы совершенствоваться не только в части удобства предоставляемых услуг, но и улучшать клиентский сервис. Ипотечное кредитование было и остается одним из основных драйверов роста экономики региона. Поэтому Банку важно выступать в роли эксперта в сфере недвижимости, который не только видит проблемы своих клиентов и партнеров, но и участвует в решении наиболее важных вопросов.»

Также на встрече присутствовала Светлана Шаульская, Начальник отдела регистрации сделок с недвижимостью Пермского края (Росреестр), которая в своем выступлении отметила важность проведения сделок с помощью сервиса электронной регистрации, назвав его наиболее безопасным и быстрым способом регистрации прав собственности в настоящее время.