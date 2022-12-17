На трассе Пермь-Екатеринбург произошло ДТП с пострадавшей

В аварии пострадала женщина. Фото: vk.com/kungurspas
В Кунгурском районе на трассе Пермь-Екатеринбург произошла автоавария. Местная служба спасения сообщает, что на 64-м километре автомобиль улетел с трассы.
Спасатели помогли доставить пострадавшую к машине "скорой помощи". Фото: vk.com/kungurspas
На место выехали спасатели, пожарноспасательные подразделения и экстренные службы. По прибытию к месту вызова, спасатели совместно с пожарными провели стабилизацию и противопожарную безопасность автомобиля, оказали первую помощь пострадавшей, транспортировали до машины скорой медицинской помощи. Пострадала женщина 1955 года рождения.
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