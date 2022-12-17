После падения снега на пермячку с коляской, проверили 6000 дворов

В Перми проверили, как убирают снег с крыш домов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Перми после случая падения снега на женщину с коляской проверили больше 6 тысяч дворов и крыш. В городской администрации сообщают, что напомнили УК о необходимости вовремя убирать снега и наледи во дворах. Рейды проводятся каждый день во всех районах.

С 12 декабря специалисты обследовали, в общей сложности, 6126 придомовых территорий, в том числе, и повторно. Если в ходе рейдов у инспекторов возникали замечания по содержанию придомовых территорий, то в адрес нерадивых управляющих организаций направлялись уведомления об устранении нарушений. Затем качество уборки проверялось вновь.

Если есть замечания по уборке придомовых территорий, нужно звонить в обслуживающую дом организацию, если реакции не последовало, то обращаться в администрацию района, департамент ЖКХ администрации Перми или Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края.

Напомним, 10 декабря с крыши одного из домов, что на улице Ушакова в Перми, сошел снег. В тот момент мимо проходила молодая мама с коляской. Снежная масса накрыла их обоих.

Выбравшись из-под снега, женщина обратилась в поликлинику. Ребенку медицинская помощь не потребовалась – он не пострадал.

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