В Минприроды Пермского края напомнили, чем зимой можно кормить птиц

Все птицы любят просо и семена подсолнечника. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Зимой подкормка птиц помогает им пережить даже самые лютые морозные дни, избежать гибели от холода и голода. Поэтому подкармливать пернатых очень важно, но делать это нужно правильно. В Минприроды Пермского края напомнили, чем можно и чем нельзя кормить птиц зимой, чтобы не навредить им.

Нельзя подкармливать птиц солеными, жареными, перчеными, копчеными продуктами, пшеном, фруктами, сдобой, хлебом, миндалем. Еды не должно быть слишком много. Кладите в кормушки только свежие, неиспорченные продукты.

Каждый пернатый предпочитает определенный корм, но все же есть блюда, которые понравятся всем птичкам: не жареные и не соленые семена подсолнечника, животный жир (сало) без соли, копчения и специй, арахис, просо.

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