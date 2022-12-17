МЧС Пермского края предупреждает о гололеде и метелях

В воскресенье в Прикамье ухудшится погода.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В воскресенье в Прикамье ухудшится погода. МЧС предупреждает жителей о том, что на юге пройдет сильный снег, местами по краю гололед, метель, на дорогах снежные заносы. Возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение дорожно-транспортных происшествий на дорогах.
Спасатели просят быть внимательнее и осторожнее. Напомним, ранее мы подробно рассказали о погоде в ближайшие дни. Синоптики говорят, что ближайший снегопад будет одним из самых сильных за последние 10 лет.
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