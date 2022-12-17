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НовостиПроисшествия17 декабря 2022 9:14

В Прикамье мужчина затолкал ребенка в машину и изнасиловал

С девочкой он был знаком
Анна Маркова
Насильник получил 8 лет колонии.

Насильник получил 8 лет колонии.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Пермском крае 56-летнего жителя Бардымского муниципального округа осудили за изнасилование несовершеннолетней. Об этом сообщает региональный следственный комитет.

Известно, что мужчина ехал на своей машине и увидел, как вдоль дороги идет знакомая девочка. Он точно знал, сколько ей лет. Преступник остановился возле нее, схватил и затолкал в машину.

- После этого, действуя умышленно и применяя насилие, злоумышленник изнасиловал потерпевшую, сообщает СКР по Пермскому краю.

Суд отправил его на 8 лет в колонию строгого режима.

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