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НовостиПроисшествия17 декабря 2022 6:26

В Перми председатель жилищно-строительного кооператива присвоила 4,3 млн рублей

На днях суд вынес ей приговор
Анна Маркова
Во время строительства дома председатель присвоила себе деньги.

Во время строительства дома председатель присвоила себе деньги.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Перми в Свердловском районном суде рассматривали уголовное дело в отношении председателя ЖСК – 69, дом расположен на улице Подлесная. Ее обвиняли в присвоении денежных средств, совершенном в особо крупном размере.

Прокуратура Пермского края сообщает, что виновная, была председателем ЖСК с марта 2014 года по июль 2017 года. У нее был доступ к расчетным счетам кооператива, чем она беспрепятственно пользовалась и присвоила 4,3 млн рублей.

Суд приговорил ее к 2 годам условно, со штрафом 50 тысяч рублей.

СПРАВКА «КП»

ЖСК - это некоммерческая организация, целью которой не может быть извлечение прибыли, а только строительство дома. Механизм его работы простой - лица учреждают кооператив, принимают в его состав членов ЖСК, собирают с них паевые взносы, а на вырученные деньги строят дом. После ввода дома в эксплуатацию у всех участников кооператива, которые выплатили взносы в полном объеме, возникает право собственности на недвижимость.