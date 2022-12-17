В Перми председатель жилищно-строительного кооператива присвоила 4,3 млн рублей

Во время строительства дома председатель присвоила себе деньги. Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Перми в Свердловском районном суде рассматривали уголовное дело в отношении председателя ЖСК – 69, дом расположен на улице Подлесная. Ее обвиняли в присвоении денежных средств, совершенном в особо крупном размере.

Прокуратура Пермского края сообщает, что виновная, была председателем ЖСК с марта 2014 года по июль 2017 года. У нее был доступ к расчетным счетам кооператива, чем она беспрепятственно пользовалась и присвоила 4,3 млн рублей.

Суд приговорил ее к 2 годам условно, со штрафом 50 тысяч рублей.

СПРАВКА «КП»

ЖСК - это некоммерческая организация, целью которой не может быть извлечение прибыли, а только строительство дома. Механизм его работы простой - лица учреждают кооператив, принимают в его состав членов ЖСК, собирают с них паевые взносы, а на вырученные деньги строят дом. После ввода дома в эксплуатацию у всех участников кооператива, которые выплатили взносы в полном объеме, возникает право собственности на недвижимость.