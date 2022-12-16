16 декабря на главной елке Перми зажгли огни

Сегодня на главной елке Перми зажгли огни. Фото: Павел Шатров

В пятницу на главной городской елке, что установлена на эспланаде, зажгли огни. Во время церемонии зажжения 30-метровой лесной красавицы устроили пиротехническое шоу, за которым с восторгом наблюдало немало больших и маленьких зрителей.

Были и долгожданные гости – Дед Мороз и Снегурочка. Они поздравили маленьких пермяков с наступающим Новым годом. Здесь же, на эспланаде, все желающие смогли бесплатно отправить своим родным, близким и друзьям сувенирные открытки – работала волшебная почта.

Напомним, совсем скоро, через 12 дней, пространство рядом с елкой наполнится детским смехом и голосами – 28 декабря откроют ледовый городок. В этом году его тема – история города Перми.

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