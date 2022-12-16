С 19 декабря автобусы №24 и 63 в Перми пойдут по новому расписанию

Расписание автобусов скорректировали по просьбам жителей. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Перми с понедельника, 19 декабря, изменится расписание сразу двух автобусов. График движения маршруток №24 и 63 скорректировали по просьбам жителей, сообщили в городском департаменте транспорта.

Так, по будням, в 6.12, автобус №24 вновь будет принимать и высаживать пассажиров на остановке «Улица Памирская».

На маршруте №63 изменили время последнего отправления с остановки «Улица Обвинская». Теперь последний автобус в сторону Крохалевки будет отъезжать на 4 минуты позже – в 23.26.

Специалисты гортранса рекомендуют пассажирам быть более внимательными. И напоминают, что актуальное расписание, а также маршруты следования и движение общественного транспорта всегда можно посмотреть в режиме онлайн на сайте МКУ «Гортранс».

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