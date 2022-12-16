Пермяк почти два года насиловал приемную дочь сожительницы

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Пермяка осудили за насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Об этом сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Мужчина проживал с сожительницей в одном из домов Орджоникидзевского района. С августа 2019 по конец февраля 2021 года он регулярно домогался ее приемной дочери. Делал это, когда оставался с девочкой дома наедине.

Расследование уголовного дела завершено. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.

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