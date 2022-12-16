Центр по реализации проектов в сфере культуры открывает новый сезон грантов на 2023 год

Конкурс «Арт-резиденция»
До 600 000 можно получить на проекты, которые определяют новые арт-ниши, создают культурную региональную достопримечательность или творческие образовательные инициативы — лаборатории, практикумы, семинарные занятия.
ПриЕм заявок: проходит в два «потока», первый этап - с 1 декабря 2022 по 24 января 2023, а второй - с 2 по 26 мая 2023.
В 2022 году на конкурс поступило 62 проектов — 18 получили гранты.
До 500 000 можно получить на запуск новых экспозиций или модернизацию существующих, реализацию инициатив в музеях или повышение квалификации сотрудников.
Приём заявок: с 1 декабря 2022 по 25 января 2023.
Участники: государственные и муниципальные музеи, НКО.
В этом году эксперты оценивали 38 проектов, из них 19 получили финансирование.
До 800 000 выделят на создание новых постановок, театральных фестивалей и других событий для популяризации театрального искусства.
Приём заявок: 1 декабря 2022 по 27 января 2023.
Участники: муниципальные или некоммерческие театры.
В 2022 году на него было подано 13 заявок, деньги на реализацию получили 9 проектов.
Возрождение исторической памяти
До 400 000 выделят лучшим инициативам по сохранению и популяризации исторического наследия региона, вовлечению жителей Пермского края в деятельность по сохранению исторической памяти.
Приём заявок: проходит в два «потока», с 1 декабря 2022 по 24 января 2023 и с 4 по 26 мая 2023.
Участники: физлица, государственные и частные организации в сфере культуры, НКО.
В 2022 году на гранты поданы 65 заявок — эксперты определили 15 победителей.
В рамках конкура по развитию библиотечного дела до 200 000 выделят лучшим проектам на оцифровку фондов, развитие библиотек их популяризацию.
Приём заявок: с 1 декабря 2022 по 26 января 2023.
Участники: муниципальные библиотеки
В этом году в конкурсе участвовали 58 проектов, победили — 23.
До 200 000 можно получить на инициативы по взаимодействию науки и художественного образования, продвижение обучения в сфере творчества и культурной идентичности территорий.
Прием заявок: с 1 декабря 2022 по 25 января 2023.
Участники: организации дополнительного образования.
В этом году из 28 проектов поддержку получили 27 инициатив.
До 200 000 выделят проектам по сохранению и популяризации культурного наследия, развитие сотрудничества и партнерства в сфере любительского творчества на региональном и российском уровнях.
Приём заявок: с 1 декабря 2022 по 23 января 2023.
Участники: муниципальные учреждения культурно-досугового типа.
В 2022 году жюри получило 88 заявок, 20 из них выделили средства на реализацию.
Гранты выделят коллективам на проведение гастролей в Пермском крае или в другие регионы страны.
Участники: частные и государственные коллективы в сфере культуры и искусства.
Приём заявок: с 1 декабря 2022 по 27 января 2023.
В этом году гастрольную деятельность профинансировали 8 коллективам (из 20 заявившихся).