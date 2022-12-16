Центр по реализации проектов в сфере культуры открывает новый сезон грантов на 2023 год

Конкурс «Арт-резиденция»

До 600 000 можно получить на проекты, которые определяют новые арт-ниши, создают культурную региональную достопримечательность или творческие образовательные инициативы — лаборатории, практикумы, семинарные занятия.

ПриЕм заявок: проходит в два «потока», первый этап - с 1 декабря 2022 по 24 января 2023, а второй - с 2 по 26 мая 2023.

В 2022 году на конкурс поступило 62 проектов — 18 получили гранты.

Модернизация музейного дела

До 500 000 можно получить на запуск новых экспозиций или модернизацию существующих, реализацию инициатив в музеях или повышение квалификации сотрудников.

Приём заявок: с 1 декабря 2022 по 25 января 2023.

Участники: государственные и муниципальные музеи, НКО.

В этом году эксперты оценивали 38 проектов, из них 19 получили финансирование.

Развитие театрального искусства

До 800 000 выделят на создание новых постановок, театральных фестивалей и других событий для популяризации театрального искусства.

Приём заявок: 1 декабря 2022 по 27 января 2023.

Участники: муниципальные или некоммерческие театры.

В 2022 году на него было подано 13 заявок, деньги на реализацию получили 9 проектов.

Возрождение исторической памяти

До 400 000 выделят лучшим инициативам по сохранению и популяризации исторического наследия региона, вовлечению жителей Пермского края в деятельность по сохранению исторической памяти.

Приём заявок: проходит в два «потока», с 1 декабря 2022 по 24 января 2023 и с 4 по 26 мая 2023.

Участники: физлица, государственные и частные организации в сфере культуры, НКО.

В 2022 году на гранты поданы 65 заявок — эксперты определили 15 победителей.

Развитие библиотечного дела и "Пермская библиотека"

В рамках конкура по развитию библиотечного дела до 200 000 выделят лучшим проектам на оцифровку фондов, развитие библиотек их популяризацию.

Приём заявок: с 1 декабря 2022 по 26 января 2023.

Участники: муниципальные библиотеки

В этом году в конкурсе участвовали 58 проектов, победили — 23.

Культурно-образовательные проекты

До 200 000 можно получить на инициативы по взаимодействию науки и художественного образования, продвижение обучения в сфере творчества и культурной идентичности территорий.

Прием заявок: с 1 декабря 2022 по 25 января 2023.

Участники: организации дополнительного образования.

В этом году из 28 проектов поддержку получили 27 инициатив.

Культурно-досуговые учреждения

До 200 000 выделят проектам по сохранению и популяризации культурного наследия, развитие сотрудничества и партнерства в сфере любительского творчества на региональном и российском уровнях.

Приём заявок: с 1 декабря 2022 по 23 января 2023.

Участники: муниципальные учреждения культурно-досугового типа.

В 2022 году жюри получило 88 заявок, 20 из них выделили средства на реализацию.

Гастрольная деятельность

Гранты выделят коллективам на проведение гастролей в Пермском крае или в другие регионы страны.

Участники: частные и государственные коллективы в сфере культуры и искусства.

Приём заявок: с 1 декабря 2022 по 27 января 2023.

В этом году гастрольную деятельность профинансировали 8 коллективам (из 20 заявившихся).