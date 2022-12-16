В Прикамье пьяная мать довела маленького сына до истерики своими криками и разборками с полицией

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Чердынский районный суд Пермского края вынес приговор местной жительнице, набросившейся на полицейского. Об этом рассказал портал «В курсе.ру».

Женщина в очередной раз вернулась пьяная домой, где ее ждал маленький сын. У нее есть еще старшие дети, но ее лишили прав на их воспитание. За судьбу младшего переживала неравнодушная соседка. Она начала критиковать мать за то, что та плохо занимается воспитанием сына.

Между соседками произошла ссора, которая и стала причиной приезда сотрудников полиции. Стражи порядка пытались остановить крики матери, но женщина не могла успокоится. Она думала, что у нее пытаются забрать сына.

Пьяная женщина начала оскорблять полицейского. После этого она накинулась на него и попыталась ударить кулаком по лицу. Драма разворачивалась на глазах у рыдающего мальчика.

В результате мать осудили на полгода, а ребенка временно передали ее сестре. Теперь будут решать вопрос о лишении женщины родительских прав.

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