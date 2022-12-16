В больницах Пермского края с 16 декабря ввели масочный режим из-за гриппа и ОРВИ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском крае ввели ограничительные меры из-за превышения эпидемического порога по гриппу и ОРВИ в регионе. Соответствующее постановление издал главный санитарный врач Прикамья Виталий Костырев. Документ опубликован на сайте регионального Роспотребнадзора.

Отмечается, что за неделю с 5 по 11 декабря заболеваемость превысила пороговый уровень на 41,4%, а среди детей от 7 до 14 лет — на 24,3%. По сравнению с предыдущей неделей количество заболевших выросло на 10,2%.

C 16 декабря масочный режим ввели в больницах и социальных учреждениях: детских домах, домах престарелых, социально-реабилитационных центрах и других. В стационарах ограничили посещение больных. Также усилен дезинфекционный режим.

Школам и детским садам порекомендовали отправлять детей на карантин, если заболеваемость в классе или группе превышает 20%.

В Роспотребнадзоре отметили, что растет активность вирусов гриппа, особенно «свиного». В связи с этим ожидается дальнейший рост заболеваемости.

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