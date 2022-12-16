Участок бывшего Пермского мясокомбината застроят жильем

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Перми определили, как будут развивать участок бывшего мясокомбината по улице Дзержинского, 31. Там появится жилой комплекс. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Строительством займется ООО Спецзастройщик «Железно Пермь». На участке в 11,36 га появятся несколько жилых кварталов, объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства, а также детский сад на 320 мест.

На сегодняшний день работы находятся на стадии проектирования и согласования с краевыми властями. Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности возьмет на контроль реализацию планов.

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