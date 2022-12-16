На пермских заправках бензин продавали по завышенным ценам

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Дочернюю компанию «Лукойла» привлекли к административной ответственности за установление необоснованных цен на топливо в 2021 году. Об этом сообщили в УФАС по Пермскому краю.

Затраты компании на покупку нефтепродуктов снизились, а бензин АИ-92 и АИ-95 на пермских заправках подорожал. В связи с этим повышение цен признали необоснованным.

Компании назначили административный штраф 650 тысяч рублей. Кроме того, за нарушение Закона о защите конкуренции оштрафовали должностное лицо компании. После этого цены на бензин снизили почти на 1,5 рубля.

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