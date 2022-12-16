В Прикамье больница задолжала поставщикам более 10 млн рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Осинском районе больница задолжала 59 поставщикам более 10 млн рублей. Об этом сообщила прокуратура Пермского края.

Были заключены контракты на поставку медикаментов, расходных материалов, оборудования и мебели, на обслуживание специализированной техники, предоставление лечебного питания, услуг прачечной, коммунальных услуг, на охрану и многое другое. Поставщики свои обязанности выполнили, однако оплату за это не получили.

Главному врачу Осинской центральной районной больницы внесли представление. Также в отношении него возбудили административное дело. Ему назначено наказание в виде предупреждения. Большая часть задолженности уже погашена — это 8,3 млн рублей. Выплата оставшейся суммы находится на контроле прокуратуры.

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