Пермяк обокрал тещу и скрылся в другом городе

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ранее судимый 34-летний житель Перми осужден за кражу у тещи. Об этом рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.

Преступление было совершено летом прошлого года. Жену виновного отправили в места лишения свободы, после чего теща разрешила ему пожить у нее. Мужчина нашел в квартире газовую колонку с документами и решил ее продать. Также он продал бензиновый триммер, который попросил на работе у мастера, чтобы скосить траву на даче у тещи. После этого зять отправился в Екатеринбург.

Виновный знал, что его разыскивает полиция, но решил вернуться домой. Отрицать своей вины в содеянном он не стал. Суд приговорил его к 10 месяцам колонии.

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