В новогодние праздники поезда из Перми в Москву будут ходить чаще

Фото: СвЖД/Телеграм

Хорошая новость для пермяков. С 27 декабря по 9 января поезда из Перми до Москвы и обратно будут ходить чаще. Такой подарок пермякам сделало руководство РЖД.

Также дополнительные поезда пустили из Екатеринбурга в Москву, Санкт-Петербург и Нижневартовск, из Тюмени в Москву и Оренбург. Всего, по информации пресс-служба СвЖД, назначено около 1000 дополнительных поездов дальнего следования – примерно 4,5 млн мест. Билеты, кстати, уже в продаже! При повышенном спросе к уже назначенным поездам будут присоединять дополнительные вагоны.

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