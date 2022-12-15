В Перми следователи проводят проверку после падения снега на маму с коляской

Снег упал с крыши многоквартирного жилого дома. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Перми после сильных снегопадов на крышах домов образовались снежные «шапки». 10 декабря одна из них рухнула на проходящую мимо молодую маму с коляской. Снежная масса накрыла обоих.

Выбравшись из-под снега, женщина обратилась в поликлинику. Ребенок, к счастью, не пострадал.

Следователи из СУ СК РФ по Пермскому краю приступили к проведению доследственной проверки по данному факту. В управляющей компании, которая содержит и ремонтирует жилой дом, запросили документы; опрошены очевидцы, сотрудники УК и пострадавшая.

По результат проверки будет принято процессуальное решение.

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