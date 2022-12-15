В Прикамье спустя 12 лет с виновника ДТП взыскали 1 млн рублей за гибель семьи

Моральная компенсация была выплачена спустя 12 лет. Фото: Артем КИЛЬКИН

Страшная авария, в которой погибла семья – семейная пара и родители одного из супругов – произошла в 2010 году. В тот день экс-начальник исправительной колонии №14 Михаил Маленьких, которая находилась рядом с Александровском, ехал на новеньком «Фольксваген Туареге» из Александровска в Кизел. На трассе Кунгур-Соликамск он выехал на встречку, чтобы обогнать впереди идущую машину и лоб в лоб столкнулся с «Ладой Приорой». Водитель, его жена и родители погибли. Еще одна пассажирка «Приоры» - сестра водителя - получила легкие травмы. 17-летняя дочь молодого мужчины в тот день осталась дома. И в один миг она стала круглой сиротой.

Как сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю, водителя внедорожника признали виновным в аварии и приговорили к 4,5 годам лишения свободы в колонии-поселении.

- Законный представитель несовершеннолетней девочки, дочери погибших супругов, обратился в суд с требованием, чтобы водитель «Туарега» возместил ребенку моральный вред, - рассказали в ведомстве. – По решению суда была назначена компенсация в размере одного миллиона рублей.

Деньги взыскивались с пенсии и иных доходов мужчины. Сегодня стало известно, что вся сумма морального вреда выплачена. На это ушло 12 лет.

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