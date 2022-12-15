Как быстро и с минимальными затратами начать онлайн-торговлю

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Онлайн-продажи сейчас – это едва ли не самый перспективный инструмент ведения бизнеса. По прогнозам экспертов, к 2025 году до 80% покупок в России будут совершаться в онлайн-формате. С появлением онлайн-шопинга покупатели получили быстрый доступ к огромному ассортименту товаров, а продавцы, благодаря сотрудничеству с маркетплейсами получили не только возможность значительно расширить географию продаж, тем самым увеличив клиентскую базу, но и оптимизировать расходы.

Не секрет, что добиться стабильных продаж в интернете — дело сложное, для этого необходимы удобные и современные сервисы, избавляющие бизнес от рутинных задач и помогающие сосредоточиться на развитии своего дела.

Быстро и с минимальными затратами начать онлайн-торговлю предпринимателям помогают специализированные платформы. Эти сервисы готовы сопровождать клиента на всех этапах его работы через сайты, на маркетплейсах, в социальных сетях и мессенджерах.

Одна из наиболее известных - платформа inSales от Сбера, с помощью которой любой предприниматель может создать свой интернет-магазин без привлечения программиста и быстро запустить продажи не только на маркетплейсах, но и через сайт или социальные сети. Прием заказов и общение с покупателями из разных мессенджеров происходит в едином окне. Это очень удобно и быстро.

«Небольшому бизнесу сложно сотрудничать с каждой площадкой по отдельности, так как оформление карточек товаров по отдельности требует времени и усилий. На платформе inSales достаточно один раз заполнить информацию о своих товарах, чтобы выгрузить товарный каталог сразу на нескольких маркетплейсах, также удобно синхронизировать цены и остатки на разных площадках и поддерживать актуальные данные на каждой из них», - отметила управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк Анна Салеева.