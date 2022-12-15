В новый год с новой квартирой!

Фото: Сбер

Стремительно приближается новый год. Каждый из нас старается завершить важные дела, забывая о наступлении главного праздника. Мы спросили пермяков, что нужно для создания новогоднего настроения. Кому-то для этого достаточно поставить дома елку и украсить двор гирляндами, кому-то новогоднее настроение создают мандарины, запах которых напоминает о приближающемся празднике, а кому-то помогут только радикальные решения, например, встретить новый год в новой квартире. Успеть купить квартиру в декабре задача вполне выполнимая, еще и достаточно выгодная.

Вместе с экспертами Сбера рассмотрим, какие программы в декабре доступны жителям Пермского каря.

Так, например, программа "Господдержка" позволяет купить или построить новое жилье по сниженной ставке, часть процентов банку компенсирует государство.

Программа была запущена в апреле 2020 года как мера поддержки первичного рынка и распространялась только на покупку новостроек. Сегодня в рамках программы кредит можно также взять на покупку и строительство дома своими силами или с помощью подрядчика.

На протяжении почти трех лет программа господдержки остается одной из самых популярных льготных ипотечных программ Сбера.

Анна Салеева, управляющий пермским отделением ПАО Сбербанк:

«Мы не просто одними из первых начали прием предварительных заявок на льготную программу ипотеки с господдержкой после ее анонсирования, но и оставили тот же размер процентной ставки после повышения государством 1 июля 2023. Благодаря привлекательным условиям льготной ипотечной программы и удобным онлайн-сервисам Сбера, многие семьи Пермского края смогли улучшить жилищные условия. Также подобные государственные программы с поддержкой Сбера позволяют развивать ипотечный рынок новостроек в регионе».

Программа "Господдержка" действует до конца 2022 года, информации о ее продлении пока нет. Чтобы получить ипотеку по программе господдержки, необходимо заключить кредитный договор до 31 декабря 2022 года. После этой даты клиенты могут воспользоваться заявкой на кредит, но уже на стандартных условиях банка.