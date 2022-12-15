Мэр Алексей Дёмкин предложил создать в Перми «муниципальную милицию»

Алексей Дёмкин предложил создать в городе "муниципальную милицию".

Тема охраны общественного правопорядка волнует многих пермяков. Городские власти заинтересованы в том, чтобы жители ощущали себя в безопасности, находясь в родном городе. Какие рычаги влияния есть у муниципалитета? На этот вопрос глава Перми Алексей Дёмкин ответил в своем телеграм-канале.

- Административная практика, система видеонаблюдения, взаимодействие с правоохранительными органами - сейчас эти функции распределены по разным подразделениям администрации. Мы посмотрели, как выстроена эта работа в других городах. Заинтересовал опыт Уфы.

В столице Башкортостане действует МКУ «Центр общественной безопасности», в котором сосредоточен большой комплекс работ по охране общественного порядка. Коллеги из Уфы поделились своими наработками с пермяками.

- Сейчас мы прорабатываем вопрос создания аналогичного учреждения в Перми. При этом «муниципальная милиция» не будет подменять работу ведомств системы профилактики правонарушений, а, наоборот, дополнит ее, - отметил Алексей Дёмкин. – Она позволит нам активно влиять на состояние правопорядка и криминогенной обстановки в городе.

Глава Перми пояснил, что городу в первую очередь важна охрана общественного правопорядка, в том числе при проведении массовых мероприятий, мониторинг соблюдения правил благоустройства, патрулирование улиц, развитие системы видеонаблюдения в общественных местах.

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