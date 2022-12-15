В Перми территорию трамвайного депо на Разгуляе освобождают от старых построек

Фото: domofoto.ru

В Перми на территории бывшего трамвайного депо в микрорайоне Разгуляй начали сносить старые постройки. Как сообщили в администрации города, работы выполняет МУП «Пермгорэлектротранспорт».

В мэрии отметили, что здания, которые пошли под снос, давно не используются, а также не имеют исторической ценности. Объектом культурного наследия признана только часть здания депо. Ее пообещали не трогать.

На месте трамвайного депо может появиться гастрорынок с точками продажи продуктов, фуд-кортами и местами для ярмарок. Прототипом является Даниловский рынок в Москве.

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