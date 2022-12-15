В Перми идет ливневый снегопад

В Перми снова снегопад. Фото: Сергей ГАПОН

Не успели пермяки вздохнуть после снегопада, что прошел в выходные, как он начался снова. Как уточняют синоптики из ГИС центра ПГНИУ, в этот раз в городе наблюдается ливневый снегопад.

- Осадки интенсивные, но непродолжительные. Воздушная масса средиземноморского происхождения, которая пришла на Урал вечером 14 декабря, уходит на восток, - написано в телеграм-канале «Опасные природные явления Пермского края.

Декабрь нынче очень щедрый на снег! Очень! Напомним, в минувшие выходные в городе выпала почти половина месячной нормы осадков. Таких снегопадов в Перми не было 8 лет – с октября 2014 года. На севере края в последний раз подобное было зафиксировано в апреле 2018-го.

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