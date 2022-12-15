В Перми на Коммунальном мосту 27 декабря включат архитектурную подсветку

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми с 27 декабря на Коммунальном мосту заработает архитектурная подсветка. Об этом губернатор Прикамья Дмитрий Махонин рассказал во время прямого эфира.

Сейчас на участке моста протяженностью 2 километра установлены 152 светильника и 48 светодиодных конструкции. Подсветка будет включаться одновременно с вечерним освещением через автоматизированную систему.

Подсветка будет проецироваться на опоры моста и пространство под арками. Также на опорах освещения установят иллюминацию с использованием светодиодных конструкций, что позволит создавать различные светодинамические сценарии в зависимости от контекста. Мост преображают к 300-летию Перми.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65