Синоптики предупредили пермяков об очередном погодном Армагеддоне

Фото: Олег Укладов

В Пермский край после небольшого перерыва вернутся снегопады. Пик осадков придется на 18 декабря. Об этом сообщили в пермском гидрометцентре.

Ясная погода сменится облачной. Снег вновь пойдет уже 15 декабря. До пятницы он будет не сильным, но в выходные регион накроют снегопады. На юге края может выпасть до 15 мм осадков. Самым снежным днем станет воскресенье.

Кроме того, ожидается потепление. Средняя температура ночью составит -8…-13 градусов, а днем -6…-11.

Напомним, что недавно в Прикамье прошел сильнейший за последние 8 лет снегопад. Он длился 75 часов без остановки. В результате за несколько дней выпало больше половины месячной нормы осадков.

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