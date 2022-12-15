Театр-Театр проводит новогоднюю благотворительную акцию «Подари театр детям»

С 8 по 23 декабря каждый желающий может приобрести билеты на музыкальную сказку «Летучий корабль» (6+) для подопечных фондов «Берегиня», «Дедморозим», «Солнечный круг» и «Я помогаю детям». Цена билета – 300 рублей.

«Летучий корабль» (6+) – это музыкальная сказка о любви и дружбе для всей семьи. Яркий, музыкальный, полный приключений спектакль, сохранивший очарование одноименного советского мультика, покажут на большой сцене Театра-Театра 20, 21, 22 и 23 декабря в 12.00.

Правила участия в благотворительной акции «Подари театр детям»:

- Купите билет на сайте театра teatr-teatr.com на событие «Благотворительная акция «Подари театр детям». Летучий корабль». В ответ вам на почту придет персональный «Сертификат доброго волшебника».

- Купите билет в кассе театра и поместите его в специальный бокс. Театральная касса работает в фойе большой сцены пн.-вс. с 12.00 до 20.00.

Все билеты, приобретенные в рамках акции, будут переданы в благотворительные фонды для ребят из малоимущих, неблагополучных, нуждающихся многодетных семей и для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Счастье детей начинается с нас! Подарите ребенку сказку и незабываемые эмоции!