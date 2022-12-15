В одном из районов Перми жители более ста домов останутся без воды

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В 118 домах Орджоникидзевского района Перми отключат холодное водоснабжение. Об этом сообщили в компании «Новогор-Прикамье».

Причиной отключения станут аварийно-восстановительные работы на улице Фрунзе, 93. Оно продлится с 09:00 16 декабря до 11:00 17 декабря.

Без воды останутся жители домов по следующим улицам:

- Акмолинская, 14;

- Бенгальская, 2, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 20;

- Бумажников, 1, 2, 4, 9, 11, 12, 15, 17, 20;

- Васильевская, 6;

- Ветлянская, 22;

- Головановская, 1;

- Горнозаводская, 5;

- Дальневосточная, 2;

- Декабря, 10;

- Евгения Пузырева, 14, 23;

- Железнодорожная, 1, 1а, 1 б, 3, 4;

- Загорская, 1;

- Залесная, 2;

- Звездная, 82;

- Зеленый, 1;

- Земляничная, 62;

- Иркутская, 10;

- Корсуньская, 5, 7, 9, 1, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31;

- Космическая, 5;

- Кочевская, 5;

- Крылова, 4;

- Куликовская, 14;

- Лодочная, 14;

- Луговая, 3;

- Малореченская, 43;

- Менделеева, 1;

- Мозырькая, 1, 3, 5, 6, 9, 9а, 26;

- Оршанская, 3, 5, 9, 11, 13, 17, 20;

- Песчаный переулок, 5;

- Пинская, 1;

- Попова (Малые реки), 6;

- Пришвина, 3;

- Прохладная, 2;

- Ромашковая, 66;

- Рябиновая, 23;

- Садовая, 9;

- Сестрорецкая, 3, 4, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 19, 19а, 20, 21, 24, 26;

- Сиреневая, 31;

- Слудская, 12;

- Сосновая, 8;

- Стрелка, 2;

- Сургутская, 13;

- Сухумская, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 10, 19;

- Талалихина, 28;

- Тулвинская, 16;

- Тупиковый переулок, 3;

- Хуторская, 9;

- Челвинская, 1;

- Шадринская, 11;

- Яблоневая, 2.

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