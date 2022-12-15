В одном из районов Перми жители более ста домов останутся без воды

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В 118 домах Орджоникидзевского района Перми отключат холодное водоснабжение. Об этом сообщили в компании «Новогор-Прикамье».
Причиной отключения станут аварийно-восстановительные работы на улице Фрунзе, 93. Оно продлится с 09:00 16 декабря до 11:00 17 декабря.
Без воды останутся жители домов по следующим улицам:
- Акмолинская, 14;
- Бенгальская, 2, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 20;
- Бумажников, 1, 2, 4, 9, 11, 12, 15, 17, 20;
- Васильевская, 6;
- Ветлянская, 22;
- Головановская, 1;
- Горнозаводская, 5;
- Дальневосточная, 2;
- Декабря, 10;
- Евгения Пузырева, 14, 23;
- Железнодорожная, 1, 1а, 1 б, 3, 4;
- Загорская, 1;
- Залесная, 2;
- Звездная, 82;
- Зеленый, 1;
- Земляничная, 62;
- Иркутская, 10;
- Корсуньская, 5, 7, 9, 1, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31;
- Космическая, 5;
- Кочевская, 5;
- Крылова, 4;
- Куликовская, 14;
- Лодочная, 14;
- Луговая, 3;
- Малореченская, 43;
- Менделеева, 1;
- Мозырькая, 1, 3, 5, 6, 9, 9а, 26;
- Оршанская, 3, 5, 9, 11, 13, 17, 20;
- Песчаный переулок, 5;
- Пинская, 1;
- Попова (Малые реки), 6;
- Пришвина, 3;
- Прохладная, 2;
- Ромашковая, 66;
- Рябиновая, 23;
- Садовая, 9;
- Сестрорецкая, 3, 4, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 19, 19а, 20, 21, 24, 26;
- Сиреневая, 31;
- Слудская, 12;
- Сосновая, 8;
- Стрелка, 2;
- Сургутская, 13;
- Сухумская, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 10, 19;
- Талалихина, 28;
- Тулвинская, 16;
- Тупиковый переулок, 3;
- Хуторская, 9;
- Челвинская, 1;
- Шадринская, 11;
- Яблоневая, 2.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65