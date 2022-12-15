В Перми за 2022 год на пешеходных переходах насмерть сбили десять человек

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Перми по сравнению с прошлым годом стало на 70% больше погибших в ДТП на пешеходных переходах. Об этом сообщили в городском управлении ГИБДД.

Всего с начала 2022 года произошло 162 ДТП на «зебре», а это на 15 случаев больше, чем в 2021. В Перми намерены усилить контроль за дорожным движением. В частности рядом с пешеходными переходами будут дежурить дополнительные наряды ДПС.

Сотрудники Госавтоинспекции просят жителей соблюдать правила дорожного движения. Они напоминают, что на дорогу нельзя выходить из-за стоящих машин, перед переходом нужно убедиться, что машины полностью остановились, а в темное время суток лучше носить одежду со светоотражателями.

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