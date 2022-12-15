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Новости"Бизнес-новости": Пермь15 декабря 2022 7:29

В самом молодом районе Перми прошел общественный форум

Ключевой темой обсуждения стали добрые дела и проекты реализованные на территории района в уходящем году
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
Фото: Сергей Королев

Фото: Сергей Королев

14 декабря в самом молодом районе Перми - районе юбиляре этого года – Индустриальном состоялся форум общественных объединений и организаций. Лейтмотивом встречи стали добрые дела и проекты, реализованные на территории района в 2022 году.

Общественники района, ТОСовцы, представители некоммерческих организаций имели возможность обменяться своими идеями, поднять общие проблемы для обсуждения с представителями администрации территории. Среди участников форума - активные жители, лидеры, авторы значимых социальных проектов по самым различным направлениям: досуг, социальная поддержка, долголетие, спорт.

Фото: Сергей Королев

Фото: Сергей Королев

Тему экопросвещения и результаты работы в этой сфере представила Вера Мартынюк, представляющая завод "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез". Она рассказала о реализованных в 2022 году мероприятиях - экофестивалях, конкурсах, акциях и пригласила общественников к активному участию в будущих событиях, уже в новом сезоне.

Фото: Сергей Королев

Фото: Сергей Королев

Фото: Сергей Королев

Фото: Сергей Королев