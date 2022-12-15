Территорию бывшего хлебозавода №1 разделят на четыре части и распродадут

Фото: zavodfoto.ru

Комплекс зданий бывшего хлебозавода №1, расположенного по улице Окулова, 73а, намерены разделить на четыре части и продать на аукционе. Об этом сообщает Business Class.

Изменения в план приватизации на 2023-25 годы рассмотрели на заседании комитета Пермской городской думы по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами. В ходе заседания и. о. начальника департамента имущественных отношений администрации Перми Александр Соснин отметил, что разделение территории хлебозавода на части необходимо для соблюдения законодательства.

Здание самого хлебозавода выделят в отдельный лот, поскольку оно является объектом культурного наследия. Обязательным условием его продажи будет реставрация. Отдельно будут проданы здания проходной и киоска, которые попадают в границы объекта культурного наследия. Также в отдельный лот выделят участок с десятью постройками за главным зданием. Его могут отдать под жилую застройку.

Напомним, что территорию бывшего хлебозавода хотят приспособить под современное использование. Предполагается, что жилая застройка сможет повысить привлекательность объекта.

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