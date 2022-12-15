«Т Плюс» инвестировала свыше 40 млрд рублей в надежность теплоснабжения регионов

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ПАО «Т Плюс» в 2022 году инвестировало свыше 40 млрд рублей в развитие систем теплоснабжения 16 регионов своего присутствия. Об этом заявил генеральный директор компании Андрей Вагнер на межрегиональной пресс-конференции.

Подводя предварительные итоги 2022 года, топ-менеджер отметил, что компания выполнила свои обязательства и надежно подготовилась к зиме. На высоком уровне прошлого года сохранены перекладки тепловых сетей – около 700 км, что составляет 4% от общего объема протяженности всех теплопроводов компании и является беспрецедентным для отрасли. В среднем по стране перекладывается 1,2% трубопроводов ежегодно.

«Т Плюс» провела необходимые ремонты основного оборудования на ТЭЦ и котельных. Также началась реализация проектов при поддержке Фонда ЖКХ. «Т Плюс» доверено 10,5 млрд рублей, в том числе, на развитие тепловых узлов Перми и Лысьвы.

«Компания значительно нарастила инвестиции за последние три года в модернизацию тепловых сетей и станций регионов. Во многом хороших показателей удалось добиться за счет отнесения 16 городов к ценовым зонам теплоснабжения. Механизм «альткотельной» подтвердил свою эффективность, поэтому считаю, что в перспективе переход на него должен стать обязательным для регионов», – отметил Андрей Вагнер.

Проблемным остается вопрос с дебиторской задолженностью всех категорий клиентов за тепло. На начало декабря она составляет 53,7 млрд рублей. Большая часть этой суммы числится за населением – 24 млрд рублей, а также управляющими организациями – 18 млрд рублей. В их отношении компания применяет все разрешение законодательством меры. Отметим, что текущая задолженность превышает инвестиционную программу компании.

Андрей Вагнер сообщил, что в городе Лысьва завершено строительство 5 новых современных блочно-модульных котельных. Теплосетевые объекты введены в эксплуатацию в ходе децентрализации местной системы теплоснабжения и отказа от устаревших энергомощностей. Новые БМК построены с опережением – на год раньше, чем заявлялось ранее – к началу отопительного сезона 2022-2023.

«В результате обновления лысьвенской системы теплоснабжения сократятся тепловые потери, повысится надежность и качество коммунальных услуг. В рамках концессионного соглашения за 15 лет в развитие системы теплоснабжения города будет вложено 1,6 млрд рублей, из которых 1,2 млрд рублей доверены компании Фондом национального благосостояния РФ», – отметил Андрей Вагнер.

В 2022 году в Перми проведена рекордная кампания по перекладке труб, изношенных ввиду многолетней эксплуатации. «Т Плюс» показывает ежегодный рост объема замены тепловых сетей в столице Пермского края: в 2020 году обновлено 30 км, в 2021 году – 48 км, а в текущем году –уже порядка 71 км.

Это результат перехода с 1 января 2022 года Перми к новой модели – ценовой зоне теплоснабжения. Данная федеральная методика предложена Минэнерго РФ и рассчитывает единый тариф, ежегодный рост которого не превышает предельные