Известный адвокат из Казани будет защищать пермскую школьницу, которую избила одноклассница

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент казанской Национальной ассоциации юристов (НАЮР), адвокат Руслан Нагиев пообещал защитить школьницу из Перми, которую избила одноклассница. Об этом он рассказал в своих соцсетях. Возбуждено уголовное дело.

В одной из школ Индустриального района 8 декабря между ученицами восьмого класса произошел конфликт. Школьники сняли разборки на видео, которое распространилось в Сети. Они устроили самосуд над новенькой одноклассницей, узнав о ее симпатии к одному из мальчиков.

На кадрах видно как девочку пинают в живот, унижают, заставляют стоять на коленях и извиняться. Все это сопровождается смешками и издевками.

«В конце ролика нападавшая заявила, что не понесет наказание якобы из-за своего влиятельного брата. Прошу, передайте пострадавшей девочке, что у нее тоже теперь есть старший брат в Казани, который защитит ее и привлечет к ответственности родителей напавших на нее подростков», — написал Руслан Нагиев.

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