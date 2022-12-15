Краевые власти решили не покупать здание бывшего ресторана «Живаго» в Перми

Фото: 2ГИС

Краевые власти не будут тратить 130 млн рублей на покупку здания бывшего ресторана «Живаго» по улице Ленина, 37. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Здание планировали выкупить для Министерства социального развития Пермского края. От идеи отказались, потому что для этого необходим был большой объем работ по переоборудованию.

Теперь здание снова выставлено на продажу за 129 млн рублей. В стоимость входит земельный участок в 3 тысячи квадратных метров. Напомним, что ресторан закрылся в 2017 году. После этого там открылся торговый центр Zoom. Сохраняется возможность продажи здания под жилую застройку. На участке разрешено строительство жилья высотой не более шести этажей.

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