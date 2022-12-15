Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 декабря 2022 3:35

В Перми с 19 декабря вернут платные парковки на улицах Петропавловской и Сибирской

Они были закрыты из-за ремонта
Лела Минадзе

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 19 декабря платные парковки в Перми возвращаются на участок улицы Петропавловской от Попова до Комсомольского проспекта, а также на участок Сибирской от Монастырской до Пермской. Об этом сообщили в горадминистрации.

Парковки были закрыты из-за капитального ремонта улиц. Теперь ими снова можно пользоваться, поскольку работы приостановили на зимний период. Водителей просят быть внимательными и соблюдать требования, установленные дорожными знаками.

Напомним, что платные парковки появились в Перми с 2016 года. Стоимость за час составляет 20 рублей. Однако с конца ноября начала действовать новая тарифная зона платной парковки, где установлена повышенная цена — 30 рублей за час. Зона охватывает самые загруженные парковки города.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65